Наводнения в Дагестане: не менее четверых погибших

[местная жительница]:

«Здесь вчера ещё стоял дом, была большая семья».

Не менее четырёх человек стали жертвами наводнений в Махачкале – столице Республики Дагестан. В том числе погибли бабушка с внучкой, которые были внутри автомобиля, смытого водой.

Ещё около 10 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

[Камиль Шамшаев, спасатель]:

«Утром было решено разделиться на группы по 5-6 человек, чтобы проходить по территории вместе цепочкой».

Здесь также обрушился многоквартирный жилой дом. По словам местных властей, поднявшаяся вода размыла грунт, и здание сползло в реку. Жителей вовремя эвакуировали.

Масштабные наводнения по всему региону вызвали сильные дожди, которые обрушились на Дагестан в конце марта.

В Дербентском районе вода прорвала плотину на Геджухском водохранилище, обрушив потоки воды на несколько близлежащих населенных пунктов.

По данным властей, из пострадавших районов эвакуировано около 4000 человек.

