Днём и ночью можно полюбоваться цветущей вишней в королевском саду в Италии

Словно мимолётное видение оживает каждую весну у подножия Альп в Италии. В старинных садах Королевского дворца Венария недалеко от Турина зацветают сразу 145 вишнёвых деревьев. И каждый год сюда спешат тысячи людей, чтобы полюбоваться этим кратковременным зрелищем.

[Давиде Гроссо, садовник]:

«Японская вишня, посаженная у нас, обладает именно такой особенностью: она очень ярко цветёт, но очень недолго. Эта вишня отцветает за 15 дней. При первом же дуновении ветра нежные лепестки падают как снег, и это можно наблюдать даже сегодня».

В Японии существует древняя традиция любования цветами, известная как ханами. Здесь люди тоже подолгу прогуливаются и отдыхают под вишнёвыми деревьями.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Давиде Гроссо, садовник]:

«Можно сказать, что эти вишнёвые деревья призваны напомнить нам о том, что такое счастье. Это что-то недолговечное, невероятно сильное, происходящее в определённое время, так что стоит это заметить и насладиться этим».

Вишнёвые деревья здесь высадили в 2011 году в рамках реконструкции территории в четыре гектара, где раньше был королевский огород. Но вишни и до этого росли в резиденции правителей из савойской династии.

[Алессия Беллоне, ландшафтный архитектор]:

«Мы просто хотели вырастить очень сильные растения с обильным цветением и устойчивостью к климату этого региона. Вишня – типичное дерево региона Пьемонт. Мы хотели напомнить о ценности пьемонтских традиций».

После захода солнца вишнёвый сад меняет облик: мягкое освещение придаёт этому месту некую таинственность.

[гостья сада]:

«Очень романтично, поскольку это идеальное место для влюблённых. Мне кажется, это особенное зрелище – любоваться вишней ночью. Я видела цветущую сакуру в Вашингтоне, но никогда не видела её вечером. Так что это волшебное зрелище». [гость сада]:

«Это меня умиротворяет и помогает по-настоящему понять, что природа может быть невероятно прекрасной. Она совершенна».

Цветущие вишни не только дарят красоту, но и привлекают насекомых-опылителей. А это важно для сельскохозяйственных культур.

Короткая ссылка на эту страницу: