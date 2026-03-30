fb pixel
Телеканал NTD

Дата загрузки: 2026-03-31

В Европе угнали фуру с 12 тоннами батончиков KitKat

В Европе неизвестные угнали фуру, в которой было 12 тонн шоколадных батончиков KitKat. Воры исчезли вместе с грузовиком и водителем. Об этом сообщила швейцарская компания Nestle – производитель этих шоколадок.

По её данным, в фуре было почти 414 тысяч батончиков специальной новой линейки Formula One. Грузовик выехал из центральной части Италии для развоза партии по странам Европы, но в конечный пункт назначения в Польше так и не приехал. В какой именно стране пропал грузовик, не сообщают.

Новая линейка шоколадок была выпущена после того, как в прошлом году KitKat назвали официальным шоколадным батончиком Формулы-1. Как сообщают в компании, украденную партию можно отследить по её уникальному коду.

Nestle также заявила: «Мы ценим исключительный вкус преступников, но факт остаётся фактом: кражи грузов становятся всё более серьёзной проблемой для предприятий всех размеров».

Компания предупредила о возможном дефиците этого продукта в Европе в результате кражи.

Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...