fb pixel
Телеканал NTD

Землетрясение магнитудой 7,6 в Индонезии: есть жертвы

Дата загрузки: 2026-04-06

Мощное землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии. Погиб один человек. Подземные толчки произошли в акватории моря Северных Молуккских островов.

В настоящее время продолжается поисковая операция: спасатели и военные разбирают завалы на месте обрушенных зданий, оказывая помощь пострадавшим.

По данным спасательных служб, погибшая – 70-летняя женщина. На неё обрушились обломки здания.

Метеорологическое агентство Индонезии сообщило о зафиксированных волнах цунами в пяти районах. Самая высокая достигала 75 сантиметров. Она наблюдалась в провинции Северный Сулавеси. Также зарегистрировано около 50 повторных подземных толчков. Самый сильный из них достиг магнитуды 5,8.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами также сообщил о возможных высоких волнах у побережий ряда стран, включая Японию, Малайзию, Папуа – Новую Гвинею, Филиппины и Тайвань.

Эпицентр землетрясения находился в сейсмически активной зоне, входящей в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо.

Индонезия регулярно переживает сильные землетрясения, поскольку расположена на стыке тектонических плит. Это делает страну одной из наиболее уязвимых в мире к подобным природным катастрофам.

Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...