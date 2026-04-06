Толпы туристов: Барселона привлекает всё больше путешественников

В предпасхальный период достопримечательности Барселоны переполнены туристами. Как показывают новые данные, туристический поток в Испанию продолжает увеличиваться.

По данным Национального института статистики, число иностранных гостей, посетивших страну в феврале, выросло на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, число прибытий в январе и феврале увеличилось на 2% по сравнению с тем же периодом 2025-го.

Барселона остаётся одним из самых популярных направлений в Испании. По данным «Обсерватории туризма Барселоны», в 2025 году город посетили 16 миллионов человек. Это на 2,9% больше, чем в 2024-м.

Храм Святого Семейства – самая посещаемая достопримечательность города. В прошлом году он принял почти 4,9 миллиона посетителей. Данные Фонда храма показывают, что больше всего посетителей прибыло из США, Китая, Италии и Франции.

При этом в Барселоне широко распространена мелкая преступность, прежде всего карманные кражи. По данным полиции, на них приходится около 48% всех преступлений. Основными жертвами становятся именно туристы в местах скопления людей.

В результате гости города вынуждены постоянно соблюдать меры предосторожности: держать вещи перед собой, не оставлять телефоны на столиках в ресторанах и кафе и в целом вести себя значительно осторожнее, чем в большинстве других европейских городов.

