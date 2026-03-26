Трамп – о властях Ирана: «Они ведут переговоры, но боятся об этом сказать»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ведёт переговоры с его правительством, «но боится об этом говорить».

Такое заявление он сделал, выступая на благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса в Вашингтоне.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы добиваемся больших успехов. Никто никогда не видел ничего подобного тому, что мы делаем на Ближнем Востоке с Ираном. И они, кстати, ведут переговоры и очень хотят заключить сделку. Но они боятся об этом сказать, потому что опасаются, что их убьют их собственные люди. Они также боятся, что их убьём мы».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в среду заявил, что его страна рассматривает предложение США о прекращении войны в Персидском заливе, но не намерена проводить переговоры по урегулированию конфликта.

Его комментарии говорят о некоторой готовности Тегерана к переговорам о прекращении войны. Однако он продолжает выдвигать собственные требования.

Дональд Трамп же сказал, что до начала военной операции считал, что последствия будут намного серьёзнее.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я думал, что цены на энергоносители, на нефть вырастут, вырастут ещё выше, что фондовый рынок обвалится, но это не имело для меня значения. В краткосрочной перспективе нам нужно было избавиться от раковой опухоли, которой был Иран с ядерным оружием, и мы её вырезали. Мы собираемся покончить с ней окончательно».

Напомним, 25 марта иранские военные отвергли идею переговоров с США. Тегеран также начал проводить новые ракетные и беспилотные атаки на Израиль и энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе.

А днём ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с Тегераном, и что Иран пошёл на уступку в энергетической сфере. Он также предположил, что его команда имеет дело с «правильными людьми» в Тегеране.

