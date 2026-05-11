В ожидании солнечного затмения: бум астротуризма в Испании

Дата загрузки: 2026-05-12
12 августа в Испании ожидают полного солнечного затмения. И на него возлагают большие надежды.
Предполагается, что к этой дате в страну прибудет около 10 миллионов иностранных «астротуристов». Многие из них отправятся в сельские районы северо-западной и центральной Испании, расположенные вдоль пути затмения.
[Алехандро Вера, астроном]:
«Природа замирает во время полной фазы солнечного затмения. Это чудо. Температура падает, животные начинают вести себя странно, и мы, люди, тоже переживаем момент полного затмения. Это момент эйфории».
До затмения ещё далеко, а количество бронирований в отелях резко возросло. Владельцы отелей знают, чем привлекать гостей.
[Сара Рос, владелица сельского отеля]:
«В любой день можно увидеть сотни и сотни звёзд. Кроме самого затмения, в ту же ночь можно будет увидеть метеорный поток Персеиды, можно увидеть Млечный Путь. И погода идеально подходит для наблюдения».
Ожидается, что около 30 000 посетителей прибудут к обсерватории «Галактика» в городе Аркос-де-лас-Салинас.
[Стилианос Пирзас, куратор музея «Галактика»]:
«В тот момент полного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, мы увидим солнечную корону. Корона – это самая верхняя часть атмосферы Солнца, которой мы обычно не видим, потому что это очень рассеянная область, излучающая очень мало света».
Затмение будет видно в большинстве областей Испании.
[Стилианос Пирзас, куратор музея «Галактика»]:
«Фактически это первое полное солнечное затмение, которое увидят в Испании более чем за столетие. Последнее полное солнечное затмение было в 1912 году».
А этот турист планирует наблюдать за затмением из своего автодома.
[Кристофер Сирс, британский турист]:
«Это будет наше первое наблюдение солнечного затмения. Я уже видел частичные затмения. И, честно говоря, они всегда немного разочаровывают, потому что всё становится серым, как будто набежали облака, и это не такое грандиозное зрелище. А полное затмение будет грандиозным зрелищем».
