В ожидании солнечного затмения: бум астротуризма в Испании

12 августа в Испании ожидают полного солнечного затмения. И на него возлагают большие надежды. Предполагается, что..

12 августа в Испании ожидают полного солнечного затмения. И на него возлагают большие надежды.

Предполагается, что к этой дате в страну прибудет около 10 миллионов иностранных «астротуристов». Многие из них отправятся в сельские районы северо-западной и центральной Испании, расположенные вдоль пути затмения.

[Алехандро Вера, астроном]:

«Природа замирает во время полной фазы солнечного затмения. Это чудо. Температура падает, животные начинают вести себя странно, и мы, люди, тоже переживаем момент полного затмения. Это момент эйфории».

До затмения ещё далеко, а количество бронирований в отелях резко возросло. Владельцы отелей знают, чем привлекать гостей.

[Сара Рос, владелица сельского отеля]:

«В любой день можно увидеть сотни и сотни звёзд. Кроме самого затмения, в ту же ночь можно будет увидеть метеорный поток Персеиды, можно увидеть Млечный Путь. И погода идеально подходит для наблюдения».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Ожидается, что около 30 000 посетителей прибудут к обсерватории «Галактика» в городе Аркос-де-лас-Салинас.

[Стилианос Пирзас, куратор музея «Галактика»]:

«В тот момент полного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, мы увидим солнечную корону. Корона – это самая верхняя часть атмосферы Солнца, которой мы обычно не видим, потому что это очень рассеянная область, излучающая очень мало света».

Затмение будет видно в большинстве областей Испании.

[Стилианос Пирзас, куратор музея «Галактика»]:

«Фактически это первое полное солнечное затмение, которое увидят в Испании более чем за столетие. Последнее полное солнечное затмение было в 1912 году».

А этот турист планирует наблюдать за затмением из своего автодома.

[Кристофер Сирс, британский турист]:

«Это будет наше первое наблюдение солнечного затмения. Я уже видел частичные затмения. И, честно говоря, они всегда немного разочаровывают, потому что всё становится серым, как будто набежали облака, и это не такое грандиозное зрелище. А полное затмение будет грандиозным зрелищем».

Короткая ссылка на эту страницу: