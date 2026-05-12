Бывшему главе полиции Филиппин грозит суд в Гааге

Международный уголовный суд подтвердил выдачу ордера на арест сенатора Филиппин Рональда де ла Росы. Его обвиняют в преступлениях против человечности во время антинаркотической кампании бывшего президента Родриго Дутерте.

[Ориан Майе, представительница МУС]:

«Ордер был первоначально выдан в секретном порядке 6 ноября 2025 года. Предполагается, что господин де ла Роса совершал преступления против человечности в виде убийств в период с 3 июля 2016 года до конца апреля 2018 года, в течение которого в Республике Филиппины были убиты не менее 32 человек».

По версии прокуратуры, де ла Роса участвовал в организации массовых убийств людей, которых подозревали в употреблении или продаже наркотиков. В тот период он возглавлял национальную полицию и считался главным исполнителем политики Дутерте.

[Ориан Майе, представитель МУС]:

«Судьи изучили материалы, представленные обвинением, и пришли к выводу, что существуют разумные основания полагать: господин де ла Роса может нести уголовную ответственность как косвенный соисполнитель преступлений против человечности в виде убийств».

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте был арестован в марте 2025 года и доставлен в Гаагу. В апреле суд подтвердил обвинения против него и постановил начать процесс по делу о преступлениях против человечности.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Сам де ла Роса ранее отрицал причастность к незаконным убийствам. Международный уголовный суд теперь ожидает, что власти Филиппин задержат сенатора и передадут его в Гаагу.

Короткая ссылка на эту страницу: