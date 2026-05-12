Дата загрузки: 2026-05-12
Сильный шторм обрушился на Кейптаун – столицу Южно-Африканской Республики. Затоплены дороги, повалены деревья и сорваны крыши с домов. Сообщают, по меньшей мере, об одном погибшем.
[житель Кейптауна]:
«Сегодня утром я готовился к встрече и как раз включил ноутбук. Вдруг на улице раздался ужасный грохот, и я выбежал. Открыв дверь, я увидел на дороге листы металла. Я подумал, что с моего дома сорвало крышу. Но, к счастью, моя была целой».
Оказалось, что крыши сорвало с шести других домов по соседству.
[житель Кейптауна]:
«Один мужчина получил травму. Он тоже работал из дома, и на него обрушилась стена. Его отправили в больницу Констаньяберга, но с его женой всё в порядке».
Мэр города выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что много людей пострадали и находятся в больницах. При этом он подчеркнул высокий уровень взаимопомощи в пострадавших общинах.
[Джорджин Хилл-Льюс, мэр Кейптауна]:
«Я слышал истории о том, как соседи помогают друг другу сегодня здесь и в других местах. Это замечательно слышать».
Кейптаун – второй по численности населения город ЮАР. Здесь проживает почти 4 миллиона человек.
