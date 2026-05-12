США ввели санкции в отношении лиц и компаний, доставляющих иранскую нефть в Китай

США ввели санкции в отношении трёх физических лиц и девяти компаний, которые, по версии Вашингтона, помогали Ирану поставлять нефть в Китай. Под ограничения попали компании из Гонконга, Объединённых Арабских Эмиратов и Омана.

Американский Минфин заявил, что иранский Корпус стражей исламской революции использовал эту сеть для продажи нефти через подставные фирмы и сокрытия происхождения грузов. В Вашингтоне считают, что доходы от этих операций идут на финансирование иранской ядерной программы и производство оружия.

Под санкции, в частности, попали гонконгские Blue Ocean и Sanmu. По данным Минфина США, их использовали как прикрытие для продажи и транспортировки иранской нефти. Ограничения также ввели против зарегистрированной в Омане Zeus Logistics Group, которая занималась подбором судов для перевозки нефтяных грузов.

В конце апреля США уже ввели ограничения в отношении одного из крупнейших китайских нефтеперерабатывающих заводов – Hengli Petrochemical. Вашингтон обвинил его в закупке иранской нефти на миллиарды долларов.

Китай раскритиковал новые американские ограничения, заявив, что они незаконные.

Санкции введены за несколько дней до визита Дональда Трампа в Пекин. На переговорах с Си Цзиньпином американский президент намерен обсуждать в том числе Иран и ситуацию вокруг Ормузского пролива – ключевого маршрута поставок нефти из Персидского залива.

