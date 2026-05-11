Пожилые знаменитости продолжают идти вперёд и не сдаются

Дата загрузки: 2026-05-12
В свои 80 Мик Джаггер, Ронни Вуд и Кит Ричардс продолжают творить так же активно, как и всегда.
Rolling Stones выступили перед звёздной аудиторией, чтобы объявить о предстоящем выходе своего нового альбома, а также сингла под названием In the Stars.
Когда их спрашивают, как им удается поддерживать такой темп, Джаггер только отшучивается.
[Мик Джаггер, вокалист Rolling Stones]:
«Это просто поддержание хорошей физической формы, и над этим нужно работать, в любом возрасте. А если вы моего возраста, вам действительно нужно над этим работать».
Музыкант Стинг, которому уже 74 года, говорит, что его вдохновляет Мик Джаггер.
Стинг сыграет главную роль в новом мюзикле, премьера которого состоится в Метрополитен-опере в июне.
[Стинг, исполнитель]:
«Посмотрите на Мика, который до сих пор выступает как спортсмен, демонстрируя те же результаты, что и в 20 лет. Он своего рода всеобщий образец для подражания».
На пике своей формы находятся не только знаменитости-мужчины.
76-летняя актриса Мерил Стрип вернулась на большой экран в роли главы модного журнала в фильме «Дьявол носит Prada-2». Она сказала, что возраст – не помеха, приведя в пример Анну Винтур.
[Мэрил Стрип, актриса]:
«Вы редко видите 70-летних, почти 70-летних женщин, играющих подобные роли в кино. Так что я рада быть в их рядах. Я только что снялась для обложки Vogue с замечательной Анной Винтур».
Эшли Мирс – профессор социологии в Амстердамском университете и автор книги «Цена красоты: становление модели». Мирс считает, что в прошлом женщины, особенно старше 50 лет, как правило, исчезали из поля зрения общественности, и их интересы и мнения начинали ценить меньше.
[Эшли Мирс, профессор социологии]:
«Я бы сказала, что в культуре происходит нечто интересное: мы видим всё больше пожилых людей, которые продолжают жить полной жизнью и добиваться успеха в СМИ, моде, рекламных кампаниях».
Государственный визит британского короля Карла III и его супруги Камиллы в США ещё раз напомнил, что монаршей чете за 70, а хозяину Белого дома Дональду Трампу – 79.
