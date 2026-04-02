Надувная лодка с мигрантами затонула в Эгейском море у берегов западно-турецкой провинции Мугла. Погибли не менее..

Не менее 18 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Турции

Надувная лодка с мигрантами затонула в Эгейском море у берегов западно-турецкой провинции Мугла. Погибли не менее 18 человек.

Как говорится в сообщении службы береговой охраны, инцидент случился 1 апреля. Поисково-спасательные работы в этом районе продолжаются.

По данным службы, лодку с подвесным мотором обнаружили около трёх часов ночи у побережья района Бодрум. Несмотря на неоднократные предупреждения остановиться она пыталась скрыться.

Позже из-за неблагоприятных погодных условий судно набрало воды и затонуло.

В район крушения направили вертолет и три катера. 21 человека удалось спасти, но могут быть ещё пропавшие без вести.

Откуда лодка отчалила и куда направлялась, не сказано. Граждане каких стран находились на борту, также пока не сообщают.

Эгейское море – транзитный маршрут для тысяч мигрантов, которые пытаются пересечь океан из Северной Африки и Ближнего Востока в Европу. Многие плывут из Турции, которая принимает миллионы беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана.

Короткая ссылка на эту страницу: