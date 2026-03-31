140 000 тюльпанов увидят гости фестиваля в в городке Морж в Швейцарии

Природа ещё только просыпается в швейцарском городке Морж, а парк Независимости уже украсили тысячи тюльпанов разных..
Дата загрузки: 2026-03-31
Природа ещё только просыпается в швейцарском городке Морж, а парк Независимости уже украсили тысячи тюльпанов разных расцветок. Сажать их здесь начали в 70-х годах прошлого века. Тогда же и зародился местный праздник – Фестиваль тюльпанов.
[Вероник Эрманжа, глава ассоциации Morges Fleur du Leman]:
«В 1971 году тюльпаны не были так популярны и знамениты, как сейчас. Садоводческое общество кантона Во искало цветок-символ. Оно выбрало тюльпан из-за связей с голландским производителем луковичных растений. Этот цветок также выбрали, чтобы возвестить о приходе весны».
В последние годы тюльпаны зацветают всё раньше. Возможно, в будущем открытие фестиваля тоже перенесут на более ранний срок.
[Ибо Гюльсен, председатель Всемирного общества тюльпанов]:
«Тюльпан – очень выносливый цветок. Он может выдерживать холод зимой и умеренные заморозки весной. Сейчас выводят новые гибриды, чтобы получить тюльпаны, ещё более устойчивые к болезням, изменению климата и всем негативным факторам».
По словам специалистов, на то, чтобы получить новый сорт тюльпана, надо от десяти до двадцати лет.
[Ибо Гюльсен, председатель Всемирного общества тюльпанов]:
«Сейчас большинство тюльпанов выращивают в Нидерландах, но их ботаническое происхождение связано с Центральной Азией, с горными хребтами между Китаем и центральноазиатскими странами. Именно там миллионы лет назад появились первые тюльпаны».
Фестиваль в парке Независимости длится с 28 марта по 10 мая. За это время здесь раскроют бутоны 140 000 тюльпанов. Цветение длится так долго, потому что здесь представлено 350 сортов и тюльпаны зацветают в разные сроки.
Во время праздника также пройдут развлекательные мероприятия. Кроме того, гости фестиваля увидят выставку под открытым небом, посвящённую мировой истории тюльпанов.
