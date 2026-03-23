В Риме открыли для публики монастырский двор, где судили Галилея

Дата загрузки: 2026-03-24
В Риме для посетителей открыли двор Джудетти при базилике Святой Марии над Минервой. Обычно для публики он закрыт. Это историческое место связано с работой Святой канцелярии, двумя папскими конклавами и судом над Галилео Галилеем.
Двор находится в нескольких шагах от Пантеона, но по-прежнему сохранил атмосферу уединения. Сегодня в монастыре вокруг двора продолжают жить двадцать доминиканских монахов.
[брат Ауконе, доминиканец]:
«Он задуман как место молитвы, созерцания, и следовательно в каком-то смысле должен располагать монахов к молитве и размышлению».
За века это место посетили многие известные люди, в том числе Святая Екатерина Сиенская и художник эпохи Возрождения Фра Анджелико. В этих стенах также прошли два конклава, на которых были избраны папы Евгений IV и Николай V.
[Клаудио Стринати, историк искусства]:
«Этот двор один из самых больших и, возможно, самый красивый во всём Риме. В древности это был великий культурный центр. И таким он остаётся до сих пор».
Ещё в конце республиканского периода, во времена Юлия Цезаря, здесь собирались для голосования. В конце XIII века на этом месте доминиканцы возвели церковь. Позже первоначальный двор заменили новым. Проект создал архитектор Джудетто Джудетти – ученик Микеланджело.
Стены и своды галерей покрыты фресками. Часть из них посвящена тайнам розария и должна была поддерживать созерцательную жизнь монахов. Но в нишах и углах сохранились и другие изображения, напоминающие о мрачной странице истории этого места.
В XVI веке монастырь использовали как помещения Римской инквизиции. Именно в одной из комнат рядом с этим двором в 1633 году Галилей был вынужден отречься от своей идеи о том, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца.
Рим продолжает открывать новые страницы собственной истории. А многое в нём до сих пор остаётся тайным.
