В голландской церкви нашли скелет, который может принадлежать д'Артаньяну

Скелет знаменитого французского мушкетёра шевалье д’Артаньяна, возможно, найден в городе Маастрихт в Нидерландах. Неизвестные останки обнаружили под полом в церкви Святых Петра и Павла.

Всё началось с того, что в полу зашаталась плитка. Сотрудники церкви вызвали рабочих.

[Йос Валке, дьякон]:

«Когда вынули плитку, мы увидели яму в земле. Это нас заинтересовало, и мы стали расчищать это место, поняв, что плитка зашаталась именно из-за проседания почвы. А потом мы нашли кости».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Священнослужители пригласили в церковь археолога, который и продолжил раскопки.

Предположение о том, что скелет принадлежит д’Артаньяну, выдвинуто не на пустой почве. Известно, что прототип знаменитого гасконца из романов Александра Дюма погиб в сражении при Маастрихте. Считалось, что его останки захоронены у стен города. Но один французский историк заявил, что мушкетёр похоронен в церкви Святых Петра и Павла.

[Йос Валке, дьякон]:

«Мы никогда не проводили раскопок, чтобы найти это место, поскольку все прихожане не хотели, чтобы тревожили святую землю».

Теперь учёные проводят анализ ДНК, извлечённой из челюсти умершего. Её сравнят с ДНК потомков д’Артаньяна.

[Вим Дийкман. археолог]:

«Это на самом деле расследование высшего уровня. И мы хотим быть абсолютно уверены, или настолько уверены, насколько это возможно, в том, что останки принадлежат знаменитому мушкетёру, убитому здесь, недалеко от Маастрихта».

Настоящий мушкетёр д’Артаньян был верным придворным короля Людовика XIV, известного как «король-солнце». Монарх пожаловал своему слуге титул граф де Кастельмор.

Короткая ссылка на эту страницу: