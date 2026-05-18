Новые артефакты представили на обозрение публики в египетском Луксоре. Это стена из гробницы Тутанхамона, а также..

Артефакт из усыпальницы Тутанхамона и две гробницы жрецов впервые показали в Луксоре

Новые артефакты представили на обозрение публики в египетском Луксоре. Это стена из гробницы Тутанхамона, а также две древние отреставрированные усыпальницы. Они относятся к периоду Нового царства.

Стену из гробницы Тутанхамона разместили в Луксорском музее. Её называют уникальным артефактом. Она блокировала вход в погребальную камеру. Такая стена сохранилась только в этой усыпальнице.

[Абдель Гаффар Вагди, глава Управления древностей Луксора]:

«Это единственный сохранившийся артефакт из гробницы Тутанхамона, которого мир никогда раньше не видел. Недавно египетские учёные его реконструировали. На этой стене находятся печати Тутанхамона, а также печати стражей некрополя, которые отвечали за безопасность гробниц и защиту от расхитителей».

На западном берегу Нила в Луксоре находится Долина царей, где похоронены фараоны и высокопоставленные чиновники. В 2015 году археологи раскопали ещё две гробницы. В них похоронены жрецы Амона – древнеегипетского бога Солнца.

[Хишам Эль-Лейти, генсек Высшего совета по древностям Египта]:

«Первая гробница принадлежит жрецу Рабуе и относится к эпохе правления фараона Тутмоса III из 18-й династии. Гробницу полностью отреставрировали. На стенах изображены сцены из повседневной и загробной жизни. Вторая гробница принадлежит Самуту и относится к эпохе правления Тутмоса IV».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Долина царей делится на две части – восточную, где сосредоточено много гробниц, и западную, где усыпальниц намного меньше.

Короткая ссылка на эту страницу: