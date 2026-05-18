Поезд врезался в автобус в Бангкоке

Дата загрузки: 2026-05-19

Трагедия на железнодорожном переезде в Бангкоке. Инцидент произошёл в субботу. Грузовой состав сбил автобус, в результате чего транспортное средство охватило пламя.

Восемь человек погибли, ещё 32 пострадали.

Люди, которые часто ездят этим маршрутом, не удивлены произошедшим. Говорят, что водители часто игнорируют сигналы остановки.

[пассажирка]:
«Я так и знала, что такое произойдёт. У меня было предчувствие. Как видите, железнодорожники дают сигнал машинам остановиться, но те продолжают ехать».

[пассажир]:
«Меня расстроил этот случай, такого не должно было случиться. Я хочу, чтобы все водители знали правила дорожного движения. Там есть жёлтая линия, обозначающая границу железной дороги».

[Тонг, водитель мототакси]:
«Если люди не будут соблюдать правила, это повторится. Грузовой поезд очень тяжёлый. Машинист может начать тормозить на расстоянии, но из-за веса поезд не сможет вовремя остановиться. Это не пассажирский поезд, поэтому нельзя винить машиниста».

По данным Всемирной организации здравоохранения, дороги Таиланда входят в число самых опасных в мире. В стране очень слабый контроль за соблюдением стандартов безопасности.

