Горбатый кит Тимми умер через две недели после спасательной операции

Горбатый кит Тимми, который в марте застрял на мелководье у берегов Германии, не выжил. Он умер..

Горбатый кит Тимми, который в марте застрял на мелководье у берегов Германии, не выжил. Он умер всего через две недели после завершения операции по его спасению.

Мёртвого кита на днях обнаружили у острова Анхольт в Дании. Участник спасательной операции и датские дайверы отправились к туше животного и обнаружили на ней GPS-трекер.

Первый раз молодой кит попал в поле зрение людей в начале марта в порту Висмара. Через три недели морское млекопитающее застряло на отмели. Власти провели спасательную операцию и помогли киту. После этого он ещё несколько раз попадал на мель, но самостоятельно освобождался. В итоге кит сильно ослаб, и власти перестали что-либо предпринимать.

Однако его спасением занялись частные лица. Правда, ветеринары, а также исследователи из Немецкого океанографического музея предупреждали, что кит вряд ли выживет, поскольку уже истощён. Тем не менее спасатели отбуксировали морское животное в Северное море в надежде, что оно сможет доплыть до Атлантики.

К сожалению, этого так и не произошло.

Короткая ссылка на эту страницу: