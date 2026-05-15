Очки с ИИ помогут улучшить жизнь людей с деменцией

Пожилая британка Кэрол Грейг надевает эти очки не для того, чтобы почитать книгу. Это её высокотехнологичный помощник. Очки со встроенным искусственным интеллектом подсказывают, как самостоятельно выполнять повседневные задачи дома.

Для Кэрол это важно, поскольку у неё болезнь Альцгеймера.

[Кэрол Грейг, жительница Лондона]:

«Мир сужается. Но с помощью технологий, которые нам предоставляют, можно продолжать жить в этом мире, сохраняя индивидуальность».

Используя дополненную реальность, очки дают визуальные подсказки об опасностях в доме, таких как горячая вода в чайнике, или указывают, куда положить хлеб для тоста.

Кэрол регулярно посещает встречи пожилых людей, которые нуждаются в поддержке. Здесь их познакомили с очками CrossSense.

[Лесли Прайс, житель Лондона]:

«Бритьё, чистка зубов – о таких процедурах легко забыть, и напоминание было бы очень полезным».

Сегодня группе этих людей предлагают протестировать ещё один продукт – носки с датчиками. Нейропсихиатр Байрон Криз из Университета Брунеля объясняет, что датчики определяют, в каком состоянии находится человек и может ли упасть.

Эксперты считают, что подобные устройства могут улучшить качество жизни пожилых людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Очки с ИИ пока на стадии разработки. В этом году компания CrossSense получила премию Longitude в размере одного миллиона фунтов стерлингов. Эти средства помогут начать массовое производство и вывести устройство на рынок в ближайшие два года.

