Телеканал NTD

Лондонский район Челси «расцвёл» во время фестиваля флористики

Удивительные цветочные композиции преобразили лондонский район Челси. Эти шедевры флористики созданы для фестиваля «Челси в цвету»...

Дата загрузки: 2026-05-20

Удивительные цветочные композиции преобразили лондонский район Челси. Эти шедевры флористики созданы для фестиваля «Челси в цвету». Он проходит уже в 21-й раз, и тема этого года – «Не от мира сего». Каждый флорист интерпретирует её по-своему.

Эта инсталляция в виде земного шара посвящена британскому натуралисту Дэвиду Аттенборо. В мае ему исполнилось 100 лет.

[Рики Пол, флорист]:
«Поэтому мы решили cделать глобус, украшенный всем прекрасным, что существует в этом мире. А ещё мы оформили несколько магазинов».

Флорист Рут Дэвис – идейный вдохновитель нескольких самых впечатляющих инсталляций, представленных в этом году.

[Рут Дэвис, флорист]:
«У нас три инсталляции: одна у памятника герцогу Йоркскому, а другая – в Слоун-сквер. Это композиция в виде знаков зодиака. Мы сплели их из ивовых прутьев. Это самый масштабный проект. Он выполнен с любовью, команда справилась на отлично. На это ушло полгода работы».

А эту композицию создал местный магазин кухонной утвари. Космическая ракета из кастрюль особенно нравится детям.

[Корин Меллор, креативный директор магазина]:
«Если ваш магазин в Челси, точно нужно участвовать, поскольку это замечательное событие с давней историей. <…> Всё больше магазинов присоединяются. Надо просто стать частью этого праздника».

Флористы всю неделю будут обновлять инсталляции, чтобы сохранить их свежесть и красоту. Оценит работы экспертная комиссия. Также можно онлайн проголосовать за «народного чемпиона».

Мероприятие организуют Королевское садоводческое общество и компания, которая управляет многими объектами недвижимости в престижных районах Челси и Найтсбридж на западе Лондона.

