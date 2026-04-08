УВКБ ООН: в Ливане свои дома покинуло более миллиона человек

Военная операция Израиля против боевиков группировки «Хезболла» в Ливане привела к перемещению более миллиона жителей южных и восточных районов страны. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

[Бабар Балох, представитель УВКБ ООН]:

«Число перемещённых лиц в Ливане превысило миллион. Это люди, которые находятся внутри Ливана. Кроме того, около 200 000 сирийцев покинули Ливан и отправились в Сирию. И вместе с ними в Сирию прибыло ещё около 32 000 ливанцев».

В понедельник израильские военные призвали к эвакуации жителей ещё 40 деревень на юге. В целом такие призывы уже коснулись 15% территории Ливана.

По словам представителя УВКБ ООН, около трети переселенцев составляют дети, более половины – женщины и девочки.

[Кристиан Линдмайер, представитель УВКБ ООН]:

«Перемещение населения приводит к росту рисков развития инфекционных заболеваний, включая корь, гепатит А и острые диарейные заболевания, особенно в условиях переполненных лагерей».

Израиль начал военную кампанию после того, как «Хезболла» 2 марта возобновила ракетные удары по израильской территории в знак солидарности с Ираном.

Стоит отметить, что двухнедельное прекращение огня с Ираном, которое подтвердили США и Израиль, не распространяется на Ливан и «Хезболлу».

