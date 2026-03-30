Пакистан объявил, что готовится организовать переговоры между США и Ираном

В воскресенье представители Пакистана заявили, что в ближайшие дни страна готовится организовать «конструктивные переговоры» для урегулирования конфликта в Иране.

Министр иностранных дел Мухаммад Исхак Дар сказал, что он и другие главы МИД стран региона встретились, чтобы обсудить возможные пути скорейшего и окончательного прекращения войны, а также потенциальные переговоры между США и Ираном в Исламабаде.

[Мухаммад Исхак Дар, министр иностранных дел Пакистана]:

«Пакистан будет рад содействовать проведению конструктивных переговоров между двумя сторонами в ближайшие дни для всеобъемлющего и прочного урегулирования продолжающегося конфликта».

Пока неясно, согласились ли США и Иран принять участие в этих переговорах.

Как сообщили источники, первоначальные обсуждения между Пакистаном, Саудовской Аравией, Турцией и Египтом были сосредоточены на предложениях по возобновлению судоходства через Ормузский пролив.

Блокада Ираном поставок нефти и природного газа через критически важный морской путь привела к дефициту топлива во многих странах, в частности азиатских.

На прошлой неделе Вашингтон заявил, что представил план прекращения огня из 15 пунктов. Он включал предложение о возобновлении судоходства через Ормузский пролив и об ограничении ядерной программы Ирана.

Тегеран отклонил план и выдвинул собственные требования. Он также обвинил США в подготовке наземного вторжения прямо в ходе переговорного процесса.

Между тем, Израиль объявил, что продолжит наносить удары по военным целям в Иране. Он также добавил, что не намерен сокращать кампанию в преддверии возможных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

