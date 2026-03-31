fb pixel
Дата загрузки: 2026-04-08

Иран назвал мирное предложение США «нереалистичным», Трамп выступил с новым предупреждением

В понедельник спасатели в Хайфе оценивали ущерб после того, как Иран запустил по Израилю несколько ракет.

Военные сообщили, что также перехватили два беспилотника из Йемена. Кроме того, ракеты по израильской территории запустила и ливанская «Хезболла».

Эти атаки произошли после того, как Тегеран назвал мирные предложения США «чрезмерными, нереалистичными и нелогичными».

Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в понедельник заявила, что, несмотря на все «публичные заявления», переговоры с Ираном проходят хорошо.

[Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома]:
«Президент Трамп объявил десятидневную паузу, чтобы отложить запланированные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре. Это по-прежнему уникальная возможность для режима заключить выгодную сделку с США, навсегда отказаться от своих ядерных амбиций и перестать быть ведущим в мире спонсором терроризма».

Ранее Трамп в публикации на Truth Social предупредил, что иранские электростанции и нефтяные скважины будут уничтожены, если Иран не откроет Ормузский пролив.

Ливитт также сказала, что Трамп, возможно, попросит арабские страны частично возместить расходы США на военную операцию в Иране.

[Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома]:
«Я знаю, что у него есть такая идея, и я думаю, вы ещё услышите от него об этом».

Между тем, Япония и Индонезия договорились активизировать координацию в области энергетической безопасности. Сейчас многие азиатские страны страдают от нехватки топлива из-за перекрытия Ормузского пролива.

При этом Индонезия – крупнейший в мире экспортёр угля для производства электроэнергии. На неё приходится около половины мирового экспорта. Она также крупный экспортёр сжиженного природного газа. Примерно четверть его поставок направляется в Японию.

