100 лет Maserati: десятки эксклюзивных авто показали на Salon Prive в Лондоне

В саду Королевского госпиталя в Челси, в самом сердце Западного Лондона, выстроились в ряд винтажные суперкары Maserati. В этом году бренд отмечает 100-летие со дня появления первого гоночного автомобиля с эмблемой трезубца на гоночной трассе. Этому событию посвятили выставку в рамках эксклюзивного мероприятия.

Британский клуб Maserati и организаторы автошоу представляют коллекцию из 30 самых значимых автомобилей, построенных после 1959 года.

[Курт Ван Ден Эйнден, член комитета Maserati Club]:

«Есть две причины назвать это событие особенным. Во-первых, в этом году исполняется 100 лет символу Maserati – трезубцу (Посейдона). А, кроме того, владельцы Maserati немного отличаются от владельцев Lamborghini или Ferrari тем, что им нравится элегантность».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Много автомобилей привёз на выставку в Челси британский клуб любителей суперкаров SCC.

[Брэд Карр, основатель клуба SCC]:

«Замечательно видеть, как подростки приходят с родителями или, наоборот, – как приходят пожилые люди. И те, и другие получают удовольствие от созерцания этих автомобилей».

Автошоу привлекает не только поклонников машин, но и тех, кто уважает традиции. Например, Тереза Уоттс много лет собирает средства для бывших военных, живущих в Королевском госпитале в Челси. Она состоит в старинном сообществе «Жемчужных королей и королев», которое занимается благотворительностью.

[Тереза Уоттс, гостья автошоу]:

«Это традиционное наследие. В нашей семье благотворительностью занимались семь поколений. Поэтому нам нравится всё традиционное и связанное с историей, и мы должны это сохранять».

Сейчас в Королевском госпитале живут более 280 военных пенсионеров. И Salon Prive не единственное мероприятие высокого класса, которое привносит разнообразие в их жизнь. Здесь также проводят цветочную выставку и элитные соревнования по конкуру.

[Алан, военный пенсионер]:

«Здесь всё на высшем уровне. Лучшие в мире цветы, лучшие лошади и лучшие автомобили».

Мероприятие пройдёт в ещё более масштабном формате в Блейнхаймском дворце в сентябре.

Короткая ссылка на эту страницу: