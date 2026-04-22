100 лет Maserati: десятки эксклюзивных авто показали на Salon Prive в Лондоне

В саду Королевского госпиталя в Челси, в самом сердце Западного Лондона, выстроились в ряд винтажные суперкары Maserati. В этом году бренд отмечает 100-летие со дня появления первого гоночного автомобиля с эмблемой трезубца на гоночной трассе. Этому событию посвятили выставку в рамках эксклюзивного мероприятия.
Британский клуб Maserati и организаторы автошоу представляют коллекцию из 30 самых значимых автомобилей, построенных после 1959 года.
[Курт Ван Ден Эйнден, член комитета Maserati Club]:
«Есть две причины назвать это событие особенным. Во-первых, в этом году исполняется 100 лет символу Maserati – трезубцу (Посейдона). А, кроме того, владельцы Maserati немного отличаются от владельцев Lamborghini или Ferrari тем, что им нравится элегантность».
Много автомобилей привёз на выставку в Челси британский клуб любителей суперкаров SCC.
[Брэд Карр, основатель клуба SCC]:
«Замечательно видеть, как подростки приходят с родителями или, наоборот, – как приходят пожилые люди. И те, и другие получают удовольствие от созерцания этих автомобилей».
Автошоу привлекает не только поклонников машин, но и тех, кто уважает традиции. Например, Тереза Уоттс много лет собирает средства для бывших военных, живущих в Королевском госпитале в Челси. Она состоит в старинном сообществе «Жемчужных королей и королев», которое занимается благотворительностью.
[Тереза Уоттс, гостья автошоу]:
«Это традиционное наследие. В нашей семье благотворительностью занимались семь поколений. Поэтому нам нравится всё традиционное и связанное с историей, и мы должны это сохранять».
Сейчас в Королевском госпитале живут более 280 военных пенсионеров. И Salon Prive не единственное мероприятие высокого класса, которое привносит разнообразие в их жизнь. Здесь также проводят цветочную выставку и элитные соревнования по конкуру.
[Алан, военный пенсионер]:
«Здесь всё на высшем уровне. Лучшие в мире цветы, лучшие лошади и лучшие автомобили».
Мероприятие пройдёт в ещё более масштабном формате в Блейнхаймском дворце в сентябре.
