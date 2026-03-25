В Румынии начали быстрее выявлять туберкулёз с помощью нового оборудования

Румыния остаётся лидером в Евросоюзе по числу заболевших туберкулёзом. В Бухаресте в Национальном институте пульмонологии имени Мариуса Наста начали использовать новое лабораторное оборудование, которое помогает быстрее выявлять инфекцию и подбирать лечение.

Туберкулёз – это инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает лёгкие. Среди основных симптомов – кашель, температура, ночное потоотделение, слабость и потеря веса. Врачи говорят, что пациенты нередко слишком долго не обращаются за помощью, принимая первые признаки болезни за последствия курения, усталости или обычного недомогания.

[Тудор Мушат, пациент]:

«Я сказал врачу, что не могу лечь в больницу, потому что мне нужно работать: я на стройке, мне надо платить за жильё, я не могу надолго лечь в больницу, пожалуйста, отпустите меня. А она сказала: «Господин Мушат, вы хотите умереть?» И перевела меня в туберкулёзную больницу».

По данным румынских СМИ, в 2025 году в стране выявили тысячи новых случаев туберкулёза, в том числе у несовершеннолетних. Врачи связывают распространение болезни не только с бедностью, плохими бытовыми условиями и неполноценным питанием, но и с хроническим стрессом, переутомлением и недостатком сна.

[Беатриче Малер, врач-пульмонолог]:

«В последнее время у нас всё больше пациентов с туберкулёзом, поскольку люди живут и работают в условиях сильного стресса. У них есть деньги, хороший дом, но они много работают, не спят по ночам, и в таких условиях у туберкулёза появляются хорошие возможности для развития».

Новое оборудование в институте позволяет проводить генетический анализ возбудителя туберкулёза. Раньше классические методы диагностики занимали от нескольких недель до двух месяцев, потому что бактерия развивается медленно. Теперь врачи могут быстрее определить форму заболевания и понять, какие препараты будут эффективны.

Это особенно важно в случаях устойчивого к лекарствам туберкулёза. Более быстрая диагностика помогает раньше скорректировать терапию и снижает риск дальнейшего распространения устойчивых форм инфекции.

