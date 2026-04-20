Автосвалка в США превратилась в уникальный музей среди деревьев

Более четырёх тысяч классических американских автомобилей стали частью леса в Уайте в штате Джорджия. Территория площадью примерно в 13 гектаров превратилась в музей под открытым небом.

Машины покрыты листвой и ветками. Сквозь кузова здесь прорастают деревья. Владельцы называют Old Car City крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире.

История семейного бизнеса началась в 1931 году как магазин с автозапчастями. В 70-х коллекция насчитывала около 40 машин. Позже владелец Уолтер Дин Льюис решил отказаться от продажи деталей и превратить место в музей.

Он говорит, что сознательно не убирал деревья, чтобы природа изменила внешний вид автомобилей.

[Уолтер Дин Льюис, владелец музея]:

«40 лет назад я продавал запчасти, и помню, как сказал сыну и дочери, что однажды это место, вероятно, превратится в музей. Так и случилось. Там было хлопковое поле, никаких деревьев. Но я позволил деревьям расти. Я никому не позволял рубить деревья, чтобы они прорастали сквозь капоты и двери, поднимали машины и всё такое».

Туристы приезжают сюда не только со всех уголков США, но и из других стран. Некоторые проводят в этом музее по несколько дней, фотографируя ржавчину и детали старых автомобилей.

Среди экспонатов – автомобиль, который, по словам владельца, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году.

[Дэйн Кэмпбелл, посетитель]:

«Это просто уникальное место. Насколько я знаю, это единственное подобное место в мире. Природа как бы захватывает старую свалку, потому что Дин не продавал запчасти. Он сохранил всё, а потом свалку захватила природа. Деревья прорастают сквозь неё. Это просто невероятно».

[Дакота Бейкер, посетитель]:

«С этим местом связано много воспоминаний, особенно из моего детства. Мне было, наверное, лет девять, и я просто обожал это место. Я приходил сюда, бегал, играл с другом. Здесь было очень весело».

Вход в музей стоит 30 долларов. Помимо машин, посетителям показывают художественные работы.

