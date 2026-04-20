Движение судов через Ормузский пролив замедлилось после новой блокады Ирана

Движение судов через Ормузский пролив резко сократилось после того, как Иран вновь ввёл блокаду водного пути.

Об этом говорят данные отслеживания судов за понедельник.

В пятницу министр иностранных дел Ирана опубликовал в соцсети сообщение о том, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на оставшийся период прекращения огня с США. Причиной послужило заключение аналогичного соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

По данным MarineTraffic, в субботу через Ормузский пролив прошло более 20 судов. Это был самый высокий показатель с 1 марта.

Однако впоследствии Иран вновь ввёл блокаду морского движения через этот водный путь, и к понедельнику движение судов через пролив резко сократилось.

Усилия по установлению более прочного мира в регионе также оказались под угрозой, поскольку Иран заявил, что не будет участвовать во втором раунде переговоров.

США надеялись начать его до истечения срока действия соглашения о прекращении огня во вторник.

При этом Вашингтон продолжает блокировать все суда в Ормузском проливе, которые идут в иранские порты и выходят из них. В воскресенье президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети, что морские пехотинцы США взяли под контроль судно под иранским флагом, пытавшееся прорвать американскую блокаду портов Ирана. Он добавил, что американские силы остановили судно, проделав дыру в его машинном отделении.

До начала войны через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти.

