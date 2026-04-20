Движение судов через Ормузский пролив замедлилось после новой блокады Ирана

Дата загрузки: 2026-04-21
Движение судов через Ормузский пролив резко сократилось после того, как Иран вновь ввёл блокаду водного пути.
Об этом говорят данные отслеживания судов за понедельник.
В пятницу министр иностранных дел Ирана опубликовал в соцсети сообщение о том, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на оставшийся период прекращения огня с США. Причиной послужило заключение аналогичного соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.
По данным MarineTraffic, в субботу через Ормузский пролив прошло более 20 судов. Это был самый высокий показатель с 1 марта.
Однако впоследствии Иран вновь ввёл блокаду морского движения через этот водный путь, и к понедельнику движение судов через пролив резко сократилось.
Усилия по установлению более прочного мира в регионе также оказались под угрозой, поскольку Иран заявил, что не будет участвовать во втором раунде переговоров.
США надеялись начать его до истечения срока действия соглашения о прекращении огня во вторник.
При этом Вашингтон продолжает блокировать все суда в Ормузском проливе, которые идут в иранские порты и выходят из них. В воскресенье президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети, что морские пехотинцы США взяли под контроль судно под иранским флагом, пытавшееся прорвать американскую блокаду портов Ирана. Он добавил, что американские силы остановили судно, проделав дыру в его машинном отделении.
До начала войны через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти.
