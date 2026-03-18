Президент Колумбии заявил, что Эквадор сбросил бомбы на его страну

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил Эквадор в бомбардировке целей на приграничной колумбийской территории. На своей странице в соцсети он написал, что в результате авиаудара погибли 27 человек, и обнаружены их обгоревшие тела. Доказательств президент не представил.

[Густаво Петро, президент Колумбии]:

«Взорвались бомбы. Они были сброшены с самолёта. Мы проведём тщательное расследование того, как это могло случится прямо на границе с Эквадором. Есть то, что отчасти подтверждает мои подозрения, но мы должны наверняка выяснить, что нас бомбят самолёты из Эквадора, и что это делают не повстанческие группировки. Было уже много взрывов. Есть запись, которую, думаю, следует обнародовать».

Петро также добавил, что сам не отдавал приказа о проведении каких-либо операций на границе.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил в соцести, что обвинения его колумбийского коллеги ложные, и эквадорские силы безопасности действовали на территории своей страны. По словам Нобоа, целями были убежища наркоторговцев, большинство из которых – колумбийцы.

15 марта правительство Эквадора начало операции против преступных группировок по всей стране, но о военных операциях на границе не сообщало. Нобоа также заявил, что борьба с незаконной торговлей наркотиками проходит при поддержке стран-союзниц, включая США.

[Густаво Петро, президент Колумбии]:

«Я попросил Трампа действовать и позвонить президенту Эквадора, потому что мы не хотим войны».

Конфликт разгорелся на фоне подготовки Колумбии к президентским выборам в мае и ухудшения отношений между Колумбией и Эквадором. Раньше эти страны тесно сотрудничали в сферах торговли и безопасности.

