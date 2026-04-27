В Японии эвакуируют тысячи жителей из-за лесных пожаров

В Японии уже несколько дней не могут взять под контроль лесные пожары. Пламя полыхает в префектуре Иватэ на севере страны. Огонь приближается к жилым районам.

На место направили вертолёты Сил самообороны и даже пожарных из отдалённых префектур. Им помогают добровольцы.

[Масаси Кикути, пожарный-доброволец]:

«Ветер стих, но здесь так сухо, что пожары продолжают вспыхивать. Мы тушим один, и тут же вспыхивает другой, и так снова и снова. Первый день был ужаснее всего. Честно говоря, я думал, что мой дом сгорит, но, к счастью, этого не произошло».

В посёлке Оцути около трети жителей получили приказ об эвакуации. Более 3000 людей уже покинули свои дома. Их размещают во временных убежищах.

[Таэко Кадзики, эвакуированная]:

«Я просыпаюсь утром и молюсь, чтобы пошёл дождь. Мой муж смеется надо мной… Всё это страшно и ужасно. Мы находимся в зоне бедствия. Сейчас здесь мы просто отдыхаем, нам дают еду и прочее. Но если наш дом сгорит, пока мы здесь, нам некуда будет вернуться. Что тогда делать? Вот о чём я постоянно думаю».

Общая площадь выгоревшей близ Оцути территории занимает третье место среди крупнейших зарегистрированных лесных пожаров в Японии. Она уступает лишь крупному лесному пожару в Офунато в 2025 году, когда сгорело около 3370 гектаров, и пожару в Кусиро в 1992 году, который охватил около тысячи гектаров.

По прогнозам метеорологов, в ближайшую неделю дождей не будет. Это осложняет положение.

