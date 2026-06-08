Сирены воздушной тревоги звучали утром 8 июня в Иерусалиме после запуска ракет из Ирана. В небе..

Иран и Израиль обмениваются ракетными ударами после атак по югу Ливана

Сирены воздушной тревоги звучали утром 8 июня в Иерусалиме после запуска ракет из Ирана. В небе над городом были видны следы работы систем противовоздушной обороны.

Израильская армия подтвердила, что зафиксировала пуски ракет с территории Ирана. По данным военных, часть целей была перехвачена средствами ПВО.

Израиль в воскресенье нанёс удары по Ливану, в частности по объектам «Хезболлы» в районе Бейрута. Это была первая атака на ливанскую столицу после того, как США представили план перемирия.

В ответ Иран выпустил ракеты по израильской территории. После этого ЦАХАЛ заявил, что нанёс новые удары по военным целям на западе и в центре Ирана.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что дальнейшие удары по югу Ливана и пригородам Бейрута приведут к более жёсткому ответу.

Между тем, США прилагают усилия для заключения соглашения между Ираном и Израилем. Дональд Трамп заявил, что новые удары не должны сорвать переговорный процесс с Тегераном, и подчеркнул, что достижение договорённости по-прежнему возможно.

Трамп также дал понять, что не поддерживает дальнейшую эскалацию со стороны Израиля. Ранее он призвал израильское правительство воздержаться от новых ударов, чтобы сохранить пространство для дипломатического урегулирования конфликта.

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