fb pixel
Телеканал NTD

США нанесли удары по объектам Ирана после уничтожения вертолёта Apache

США нанесли удары по объектам Ирана после уничтожения вертолёта Apache

США нанесли удары по иранским объектам после уничтожения американского ударного вертолёта Apache в районе Ормузского пролива...

Дата загрузки: 2026-06-11

США нанесли удары по объектам Ирана после уничтожения вертолёта Apache

США нанесли удары по иранским объектам после уничтожения американского ударного вертолёта Apache в районе Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США.

Целями стали иранские системы противовоздушной обороны, наземные пункты управления и радиолокационные станции наблюдения рядом с Ормузским проливом.

В американском командовании операцию назвали «соразмерным ответом» на действия Ирана и заявили, что удары были нанесены по распоряжению президента Дональда Трампа.

Ранее Трамп обвинил Тегеран в уничтожении вертолёта Apache, который выполнял патрульный полёт над Ормузским проливом.

При этом иранские государственные СМИ заявили, что за последние сутки в районе Ормузского пролива не проводилось никаких наступательных воздушных операций.

По данным американских источников, вертолёт был сбит иранским ударным беспилотником. Оба пилота выжили. Военные сообщили, что их эвакуировали с помощью морского беспилотника, и что это была первая в истории американских вооружённых сил подобная операция по спасению с воды.

Инцидент поставил под угрозу переговоры между Вашингтоном и Тегераном, а также прекращение огня, которое длится около двух месяцев.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...