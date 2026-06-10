США нанесли удары по иранским объектам после уничтожения американского ударного вертолёта Apache в районе Ормузского пролива...

США нанесли удары по объектам Ирана после уничтожения вертолёта Apache

США нанесли удары по иранским объектам после уничтожения американского ударного вертолёта Apache в районе Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США.

Целями стали иранские системы противовоздушной обороны, наземные пункты управления и радиолокационные станции наблюдения рядом с Ормузским проливом.

В американском командовании операцию назвали «соразмерным ответом» на действия Ирана и заявили, что удары были нанесены по распоряжению президента Дональда Трампа.

Ранее Трамп обвинил Тегеран в уничтожении вертолёта Apache, который выполнял патрульный полёт над Ормузским проливом.

При этом иранские государственные СМИ заявили, что за последние сутки в районе Ормузского пролива не проводилось никаких наступательных воздушных операций.

По данным американских источников, вертолёт был сбит иранским ударным беспилотником. Оба пилота выжили. Военные сообщили, что их эвакуировали с помощью морского беспилотника, и что это была первая в истории американских вооружённых сил подобная операция по спасению с воды.

Инцидент поставил под угрозу переговоры между Вашингтоном и Тегераном, а также прекращение огня, которое длится около двух месяцев.

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