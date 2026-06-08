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От тако до чизстейков: города-хозяева ЧМ-2026 предлагают фирменные блюда

От тако до чизстейков: города-хозяева ЧМ-2026 предлагают фирменные блюда

Чемпионат мира по футболу-2026 стартует 11 июня. И города-организаторы в Мексике, США и Канаде уже готовы..

Дата загрузки: 2026-06-09

От тако до чизстейков: города-хозяева ЧМ-2026 предлагают фирменные блюда

Чемпионат мира по футболу-2026 стартует 11 июня. И города-организаторы в Мексике, США и Канаде уже готовы встретить гостей лучшими блюдами местной кухни.

В Мехико ожидают, что самым востребованным станет тако. Оно состоит из тортильи с начинкой из мяса или морепрдуктов, а также колбасы, бобов и тушёной мякоти мексиканского кактуса. Всё это приправляют сыром, кинзой и сальсой.

[Каролина Гонсалес, повар]:
«Думаю, людей будет много – иностранцев или местных жителей. Я пока точно не знаю, но надеюсь, к нам придёт много клиентов».

В Филадельфии в США популярны чизстейки. Это сэндвич с тонко нарезанным бифштексом и плавленным сыром. Повар ресторана Geno’s Steaks советует заказывать чизстейк, приготовленный по самому простому рецепту.

[Энтони Росси, повар]:
«Не усложняйте. Не надо много ингредиентов. Не стоит добавлять грибы, перец, помидоры и так далее».

Канзас-Сити знаменит своим барбекю. Особенность блюда в том, что мясо коптят на медленном огне с использованием древесины орехового дерева или яблони.

[Камилла Томас, гостья ресторана]:
«Нам нравится приезжать сюда и приводить гостей из других городов, чтобы позволить им окунуться в атмосферу Канзас-Сити и попробовать местную еду».

Кулинарная визитная карточка канадского Торонто – это блюдо путин. Его готовят из картофеля фри, подслащённой подливки и молодого рассольного сыра. Кстати, название «путин» – это сокращение от слова «пудинг». Им в Квебеке называли любое блюдо с множеством ингредиентов.

А в Майами туристам предлагают попробовать кубинские сэндвичи.

[Даниэль Фигередо, соучредитель ресторана Sanguich]:
«Если хотите немного прикоснуться к нашей культуре, то кубинский сэндвич, крокеты и кофе – это то, что вам нужно. Обязательно надо попробовать кубинский сэндвич, приехав в Майами».

Кубок мира по футболу примут 16 городов – 11 в США, три в Мексике и два в Канаде. Участвовать будут 48 команд. Турнир завершится 19 июля.

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