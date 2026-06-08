На улицы Тираны вышли тысячи албанцев. Уже больше недели они протестуют против строительства туристического комплекса на..

Албанцы продолжают протестовать против строительства курорта рядом с заповедником

На улицы Тираны вышли тысячи албанцев. Уже больше недели они протестуют против строительства туристического комплекса на адриатическом побережье страны. Проект принадлежит инвестиционной компании, основанной Джаредом Кушнером – зятем президента США Дональда Трампа.

О проекте стоимостью 1,4 миллиарда евро стало известно в августе 2024 года. В планах – построить отели и другую инфраструктуру на острове Сазани и рядом с охраняемой природной территорией Вьоса-Нарта, где селятся птицы, включая фламинго, и гнездятся морские черепахи.

Протестующие опасаются, что строительство нанесёт вред природе.

[протестующий]:

«Проект хороший, но сначала нужно обсудить его с гражданами Албании, со всем населением, поскольку речь идёт о масштабном строительстве». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я хочу, чтобы Албания стала процветающей страной с большим количеством развивающихся проектов. Но когда доходит до дела, у нас нет информации, нет прозрачности. Всё, что мы считаем своим, может перестать быть нашим. Поэтому всё должно быть более прозрачным, и интересы Албании должны стоять на первом месте». [протестующий]:

«Инвестиции – это хорошо для Албании, но необходимо всё продумать с учётом влияния на природу и людей, которые там живут. В принципе, это очень хорошо, но инвестиции должны быть законными, легитимными».

Застройщики уверяют, что будут действовать ответственно. Организация по охране животных PPNEA Bird Life Albania утверждает, что из-за создания туристического комплекса фламинго на охраняемой природной территории могут исчезнуть.

Премьер-министр заявляет, что проект принесёт деньги стране и создаст рабочие места. По его словам, протесты – результат политически мотивированной кампании, направленной против президента США.

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