Ливан и Израиль договорились о перемирии

Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о продлении хрупкого перемирия. Но реализация соглашения зависит от..

Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о продлении хрупкого перемирия. Но реализация соглашения зависит от того, прекратит ли поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» атаковать Израиль. Переговоры прошли 2 и 3 июня в Вашингтоне.

Стороны также приняли решение создать так называемые зоны безопасности, которые будет контролировать ливанская армия и в которые не должно быть доступа «Хезболле».

Израиль заявляет, что на юге Ливана дислоцируются более 2000 боевиков, и требует, чтобы они покинули районы к югу от реки Литани и переместились на север. Это должно защитить Израиль от атак «Хезболлы».

[Дэн Холлер, представитель Госдепартамента США]:

«Эти шаги позволят продвинуться к всеобъемлющему соглашению о мире и безопасности. Все страны подтвердили, что будущее отношений между Израилем и Ливаном должно быть решено двумя суверенными правительствами»

Пока не ясно, как будут созданы зоны безопасности, но США обещают поддержать ливанские вооружённые силы.

Следующий раунд переговоров при посредничестве США начнётся 22 июня. «Хезболла» в них не участвует.

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