Болельщикам FIFA в Канзас-Сити предлагают щенков из приюта

Четыре щенка – Бэбикейкс, Пинат, Миспринт и Бугабу – стали звёздами фестиваля болельщиков FIFA в Канзас-Сити..

Четыре щенка – Бэбикейкс, Пинат, Миспринт и Бугабу – стали звёздами фестиваля болельщиков FIFA в Канзас-Сити в США. Канзас-Сити входит в число городов, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу-2026.

[гостья фестиваля]:

«Самые милые существа на земле. Очаровательные, удивительные».

Щенков привезла на фестиваль зоозащитная организация KC Pet Project. Их нашли брошенными в возрасте двух дней. Сейчас щенкам по семь недель. Они беспородные.

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[Пейтон Дочефф, сотрудник организации KC Pet Project]:

«Всё идёт отлично. Не хочу быть слишком самоуверенным, но думаю, что сейчас щенки, возможно, – самый приятный аспект этого фестиваля. Мы рады это видеть».

Матчи в Канзас-Сити будут проходить до 11 июля. За это время организация KC Pet Project представит болельщикам примерно 400 бездомных щенков и взрослых собак, которых можно забрать домой.

Производитель кормов для животных Purina выплатит 50 долларов каждому, кто возьмёт питомца.

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