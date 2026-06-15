Болельщикам FIFA в Канзас-Сити предлагают щенков из приюта

Четыре щенка – Бэбикейкс, Пинат, Миспринт и Бугабу – стали звёздами фестиваля болельщиков FIFA в Канзас-Сити..
Дата загрузки: 2026-06-16
Четыре щенка – Бэбикейкс, Пинат, Миспринт и Бугабу – стали звёздами фестиваля болельщиков FIFA в Канзас-Сити в США. Канзас-Сити входит в число городов, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу-2026.
[гостья фестиваля]:
«Самые милые существа на земле. Очаровательные, удивительные».
Щенков привезла на фестиваль зоозащитная организация KC Pet Project. Их нашли брошенными в возрасте двух дней. Сейчас щенкам по семь недель. Они беспородные.
[Пейтон Дочефф, сотрудник организации KC Pet Project]:
«Всё идёт отлично. Не хочу быть слишком самоуверенным, но думаю, что сейчас щенки, возможно, – самый приятный аспект этого фестиваля. Мы рады это видеть».
Матчи в Канзас-Сити будут проходить до 11 июля. За это время организация KC Pet Project представит болельщикам примерно 400 бездомных щенков и взрослых собак, которых можно забрать домой.
Производитель кормов для животных Purina выплатит 50 долларов каждому, кто возьмёт питомца.
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