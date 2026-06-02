В столице Колумбии протестировали первый поезд будущего метро

Мэр Боготы возглавил испытание первого поезда метро в столице Колумбии. Реализация этого инфраструктурного проекта наконец сдвинулась с мёртвой точки после десятилетий задержек. Поезд тестируют на участке между 1-й и 2-й станциями в южной части города.

Планы построить метро в Боготе зародились ещё в 42-м году при мэре Карлосе Сансе де Сантамарии. Они так и не осуществились. В 50-х и 80-х годах при других чиновниках также были попытки начать строительство, но и они сорвались. Нынешний проект запустили в 2020 году.

[Карлос Фернандо Галан, мэр Боготы]:

«Сегодня для Боготы особенный день, ведь разговоры о метрополитене здесь ведутся уже 84 года. Город с восемью миллионами жителей, пожалуй, один из немногих мегаполисов такого масштаба в мире, где до сих пор не открылось метро. После множества дискуссий и череды неудачных проектов нам удалось воплотить эту идею в жизнь».

Руководство метрополитена Боготы назвало объект важнейшим в стране строительным проектом, который реализуется в настоящее время.

Первая линия готова на 80 процентов. Рабочие уложили 14 километров путей. Осталось ещё 10. На линии построят 16 станций. По ней будут ходить 30 поездов. Открытие метрополитена запланировано на март 2028 года.

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