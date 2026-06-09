Торонто готов принять 300 000 гостей Чемпионата мира по футболу

Торонто известен многообразием культур. А теперь сюда приедут люди со всего мира. Канадский город примет шесть..

Торонто известен многообразием культур. А теперь сюда приедут люди со всего мира. Канадский город примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу. Первый пройдёт 12 июня. В этот день сборная Канады встретится с командой Боснии и Герцеговины.

Торонто тщательно подготовился к приезду болельщиков. Власти ожидают примерно 300 000 гостей. Улицы города будут патрулировать десятки тысяч полицейских. Это самое масштабное развёртывание сил полиции за всю историю правоохранительной службы в Торонто.

[Роберт Джонсон, замначальника полиции Торонто]:

«Наша роль ясна: обеспечить безопасность и комфорт для всех, одновременно демонстрируя Торонто как город мирового класса, принимающий турнир».

Власти призывают людей пользоваться общественным транспортом. В городе увеличат количество автобусов и трамваев. А вот в центре Торонто, где находится стадион, движение транспорта ограничат. Также не будет парковок у стадиона и в близлежащих жилых районах.

Матчи пройдут на стадионе «Бимо Филд». Это самая маленькая арена, принимающая матчи ЧМ-2026. Перед турниром стадион реконструировали, добавив 17 000 временных сидений. Это позволило увеличить количество мест до 45 000, что соответствует минимальным требованиям ФИФА.

Матчи также можно будет посмотреть в местных кафе и ресторанах. А в Старом городе Торонто проходит конкурс под названием «Большой поиск бобра». Туристам и местным жителям предлагают найти 51 фигуру грызуна. Статуи разбросаны по всему району.

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Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня. Финальный матч пройдёт 19 июля.

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