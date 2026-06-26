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$81 000: дубайский ювелир и его сын сделали Кубок мира ФИФА из Lego

$81 000: дубайский ювелир и его сын сделали Кубок мира ФИФА из Lego

Кубок мира ФИФА из Lego, инкрустированный бриллиантами, создали в Дубае. Стоимость изделия превышает 81 000 долларов...

Дата загрузки: 2026-06-26

$81 000: дубайский ювелир и его сын сделали Кубок мира ФИФА из Lego

Кубок мира ФИФА из Lego, инкрустированный бриллиантами, создали в Дубае. Стоимость изделия превышает 81 000 долларов.

Трофей из Lego собрал сын ювелира Хеманта Карамчандани. А мастер решил придать изделию ценности.

[Хемант Карамчандани, ювелир]:
«Чтобы мотивировать сына, я подумал: добавлю свой особый штрих. Добавлю блеска. Так мы начали с пластины, на которой написано «Чемпионат мира по футболу ФИФА». А когда закончили, я решил добавить ещё больше бриллиантов».

В целом на украшение кубка ушло 900 бриллиантов, закреплённых на 18-каратном золоте. На работу потребовалось 35 дней.

[Хемант Карамчандани, ювелир]:
«Я мог бы усыпать кубок бриллиантами, но не хотел делать его очень дорогим. Поэтому выбрал сдержанность. Хотел, чтобы в нём присутствовал элемент трофея. Это не просто ювелирное изделие».

Ювелир не планирует продавать кубок. Хочет продемонстрировать его разным футбольным клубам и школам. Затем передаст в музей.

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