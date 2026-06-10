ВОЗ: 550 случаев заражения, 101 умерший от Эболы в ДР Конго

Всемирная организация здравоохранения огласила свежие данные касательно распространения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Информацию предоставил директор Управления ВОЗ по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, который сам находится в эпицентре вспышки.

[Абдирахман Махамуд, сотрудник ВОЗ]:

«По состоянию на 8 июня подтверждено 550 случаев заболевания, 101 человек умер. Хорошая новость в том, что 19 пациентов выздоровели, поэтому ранняя диагностика и лечение спасают жизни».

Махамуд добавил, что вспышка по-прежнему сосредоточена в провинции Итури. Она размером с Францию, и на неё приходится 94% случаев. При этом расширение возможностей тестирования и отслеживание контактов помогло выявить больше случаев заражения.

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[Абдирахман Махамуд, сотрудник ВОЗ]:

«Отслеживание контактов – один из новейших инструментов реагирования. На данный момент мы охватили 62% контактов, но наша цель – 90-95%. Мы движемся медленно, но уверенно, и ещё не достигли желаемого результата. И это зависит от доверия со стороны населения и сотрудничества с ним».

В ДР Конго Эбола сейчас распространяется в трёх провинциях: Итури, Северный Киву и Южный Киву. Положение осложняет то, что они давно охвачены вооружённым конфликтом.

[Абдирахман Махамуд, сотрудник ВОЗ]:

«Есть места, куда очень сложно добраться. На это уходят часы – 7-8 часов. Но в целом, благодаря децентрализации лабораторий и наращиванию масштабов, мы уверены, что тестирование и подтверждение будут проводиться максимально быстро».

О вспышке штамма Эболы Бундибугио было объявлено 15 мая. При этом, по словам должностных лиц, началась она на несколько недель раньше, но её не выявили вовремя. Из-за этого органы здравоохранения отставали и с трудом пытались взять её под контроль.

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