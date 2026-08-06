Альтернатива курортам: египтяне едут отдыхать на пляжи Нила
Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне ищут прохлады на берегах Нила. Так, в жару..
Дата загрузки: 2026-08-08
Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне ищут прохлады на берегах Нила. Так, в жару пляжи города Эль-Канатир-эль-Хейрия полны отдыхающих.
«Мы с друзьями хотели поехать в Александрию, но цены нам показались немного завышенными, поэтому решили приехать сюда. Хотим хорошо отдохнуть и поплескаться в воде. Атмосфера приятная, мы почти ничего не потратили, цены здесь отличные». [Ислам, турист]:
«Я приезжаю сюда поплавать. Погода хорошая, и люди веселятся. Люблю приезжать сюда по пятницам в жару. Цены отличные, всё красиво, и атмосфера прекрасная». [Хешам, турист]:
«Вместо того чтобы ехать на летние каникулы в Александрию или куда-нибудь ещё и тратить много денег, в том числе на транспорт, мы просто приезжаем сюда и проводим здесь прекрасный день. Мы называем это «курортом для бедных»».
Эль-Канатир-эль-Хейрия расположена на севере Египта в южной части дельты Нила. Здесь река разделяется на два больших рукава, которые впадают в Средиземное море.
Люди приезжают сюда целыми семьями или в компании друзей: плавают, едят и катаются на лодках. Некоторые даже ставят палатки.[Мохамед, турист]:
«Мы с друзьями хотели поехать в Александрию, но цены нам показались немного завышенными, поэтому решили приехать сюда. Хотим хорошо отдохнуть и поплескаться в воде. Атмосфера приятная, мы почти ничего не потратили, цены здесь отличные». [Ислам, турист]:
«Я приезжаю сюда поплавать. Погода хорошая, и люди веселятся. Люблю приезжать сюда по пятницам в жару. Цены отличные, всё красиво, и атмосфера прекрасная». [Хешам, турист]:
«Вместо того чтобы ехать на летние каникулы в Александрию или куда-нибудь ещё и тратить много денег, в том числе на транспорт, мы просто приезжаем сюда и проводим здесь прекрасный день. Мы называем это «курортом для бедных»».
Эль-Канатир-эль-Хейрия расположена на севере Египта в южной части дельты Нила. Здесь река разделяется на два больших рукава, которые впадают в Средиземное море.
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