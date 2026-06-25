Во Франции из-за жары погибли сотни тысяч домашних птиц

Во Франции из-за экстремальной жары погибли уже сотни тысяч домашних птиц. Фермеры обеспокоены ситуацией. Клеман Бланшар..

Во Франции из-за экстремальной жары погибли уже сотни тысяч домашних птиц. Фермеры обеспокоены ситуацией.

Клеман Бланшар разводит кур на ферме недалеко от Нанта. У него восемь птичников, где живут тысячи питомцев. Сейчас на улице плюс 40 градусов.

[Клеман Бланшар, фермер]:

«У нас экстремальная жара. Естественно, наши птицы так же, как и мы, очень страдают в таких условиях. Поэтому мы наблюдаем аномально высокую смертность».

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С начала жары на этой птицеферме погибли примерно 700 кур. Бланшар считает, что они умерли от духоты. В птичниках обычная вентиляционная система, которая не может достаточно хорошо проветривать помещение при аномально высоких температурах.

Тушки мёртвых кур пока остаются на ферме.

[Клеман Бланшар, фермер]:

«Службы переработки отходов перегружены, как было во время эпидемии птичьего гриппа в 2022 году».

А в этой деревне недалеко от Нанта находится небольшая ферма по производству куриных яиц. Владелец говорит, что птицы начинают страдать от жары уже при температуре 26 градусов. Он даёт курам более прохладную воду, чтобы помочь пережить аномальную погоду.

[Мартин Буало, фермер]:

«У нас 230 кур. Если продуктивность немного снизится, это не причинит большого вреда. Самое главное – сохранить им жизнь. А когда на улице 40 градусов, мало кто может такое выдержать».

Франция – третий по величине производитель птицы в Евросоюзе после Испании и Польши. На регионы Пеи-де-ла-Луар и Бретань приходится почти 60% выращенной во Франции птицы.

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