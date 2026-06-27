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Верховный суд США разрешил лишить сирийцев и гаитян защиты от депортации

Верховный суд США разрешил лишить сирийцев и гаитян защиты от депортации

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа лишить временной защиты от депортации более 350 тысяч..

Дата загрузки: 2026-06-27

Верховный суд США разрешил лишить сирийцев и гаитян защиты от депортации

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа лишить временной защиты от депортации более 350 тысяч выходцев из Гаити и более 6000 граждан Сирии. Решение принято большинством в шесть голосов против трёх.

Суд отменил постановления федеральных судов Нью-Йорка и Вашингтона, которые ранее продлили действие программы «Временный защищённый статус».

Этот статус позволял гражданам стран, пострадавших от войны, стихийных бедствий или других гуманитарных кризисов, временно жить и работать в США, пока возвращение на родину считается небезопасным.

Для граждан Гаити программа была введена после разрушительного землетрясения 2010 года, а для сирийцев – после начала гражданской войны в 2012 году.

При этом Госдепартамент США по-прежнему рекомендует не ездить ни в Гаити, ни в Сирию из-за насилия, преступности, терроризма и похищений людей.

В тот же день Верховный суд принял ещё одно решение в пользу администрации Трампа по вопросам иммиграции. Он поддержал полномочия федеральных властей отказывать просителям убежища, если пограничные переходы на границе США и Мексики будут перегружены. В этом случае они смогут не принимать новых заявок.

Администрация Трампа заявила, что может вернуть эту практику, которую отменили при президенте Джо Байдене.

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