Верховный суд США разрешил лишить сирийцев и гаитян защиты от депортации

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа лишить временной защиты от депортации более 350 тысяч..

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа лишить временной защиты от депортации более 350 тысяч выходцев из Гаити и более 6000 граждан Сирии. Решение принято большинством в шесть голосов против трёх.

Суд отменил постановления федеральных судов Нью-Йорка и Вашингтона, которые ранее продлили действие программы «Временный защищённый статус».

Этот статус позволял гражданам стран, пострадавших от войны, стихийных бедствий или других гуманитарных кризисов, временно жить и работать в США, пока возвращение на родину считается небезопасным.

Для граждан Гаити программа была введена после разрушительного землетрясения 2010 года, а для сирийцев – после начала гражданской войны в 2012 году.

При этом Госдепартамент США по-прежнему рекомендует не ездить ни в Гаити, ни в Сирию из-за насилия, преступности, терроризма и похищений людей.

В тот же день Верховный суд принял ещё одно решение в пользу администрации Трампа по вопросам иммиграции. Он поддержал полномочия федеральных властей отказывать просителям убежища, если пограничные переходы на границе США и Мексики будут перегружены. В этом случае они смогут не принимать новых заявок.

Администрация Трампа заявила, что может вернуть эту практику, которую отменили при президенте Джо Байдене.

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