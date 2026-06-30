«Умные» технологии помогают обезопасить пожилых жителей Рима

Жительнице Рима Дине Гадзелле 85 лет. Три года назад она овдовела и теперь живёт одна. Но..

Жительнице Рима Дине Гадзелле 85 лет. Три года назад она овдовела и теперь живёт одна. Но современные технологии позволяют ей не чувствовать себя брошенной.

У Дины есть «умный» браслет, который отслеживает частоту сердцебиения, режим сна и другие параметры, важные для здоровья. Он также может вызвать помощь в экстренной ситуации. Все данные видят социальные работники.

[Дина Гадзелла, жительница Рима]:

«Это даёт мне чувство безопасности, потому что мне так спокойнее. Если мне станет плохо, это будет моей спасительной нитью. По крайней мере, я на это надеюсь».

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«Умные» браслеты – часть программы поддержки пожилых людей стоимостью 400 миллионов евро. Её в прошлом году запустили власти Рима при финансовой поддержке ЕС. Сейчас программа охватывает около 700 человек.

Местные власти называют это устройство важным средством профилактики проблем со здоровьем, особенно на фоне экстремальной жары в Европе. Сейчас температура в Риме поднимается почти до 40 градусов.

[Пьера Поменте, психолог]:

«В этот жаркий период браслет жизненно важен для пожилых людей: у них часто падает артериальное давление, пульс становится ниже нормы. Они очень тяжело переносят такую погоду».

Чёрный пластиковый браслет оснащён датчиками движения: они распознают случайное падение и постоянно отслеживают перемещение человека.

Социальные работники следят за показаниями устройств в будние дни. В остальное время уведомления с браслетов поступают родственникам пользователя.

Браслет выдают бесплатно. Однако у некоторых людей возникают сомнения из-за вопросов конфиденциальности, и они отказываются от участия в программе.

[Пьера Поменте, психолог]:

«Сначала было некоторое недоверие, но постепенно люди начали использовать браслет, и информация распространилась. В результате они успокоились».

За прошедший год устройства уже не раз позволили оказать помощь пожилым, оказавшимся в опасной ситуации.

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