Четверо тигрят дебютируют в сафари-парке Приген на индонезийском острове Ява. Они принадлежат редкому подвиду суматранских тигров...

Четверо детёнышей суматранского тигра дебютировали в сафари-парке в Индонезии

Четверо тигрят дебютируют в сафари-парке Приген на индонезийском острове Ява. Они принадлежат редкому подвиду суматранских тигров.

[Гиланг Ромадхон, ветеринар]:

«Роды прошли совершенно нормально и естественно. Смотрители дистанционно следили за всем процессом через систему видеонаблюдения».

Детёныши родились 23 марта. В помёте – три самца и самка. Все здоровы и хорошо развиваются.

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Маму тигрят зовут Дини, папу – Праджа.

[Гиланг Ромадхон, ветеринар]:

«Теперь в сафари-парке Приген живут восемь суматранских тигров: 12-летний самец Праджа, 10-летняя самка Дини, две молодые самки Исьяна и Аура – обеим по 6 лет, и четыре двухмесячных детёныша».

Суматранский – самый мелкий подвид тигра. Он занесён в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения. Эти хищные кошки обитают только на острове Суматра – в низинных и горных лесах.

Сафари-парк Приген занимается разведением исчезающих видов животных, а также проводит исследования, которые помогают лучше понять, как защитить богатое биоразнообразие Индонезии.

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