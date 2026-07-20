Не менее шести человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,5 в Андском регионе Перу. Пострадали более..

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Перу: не менее шести погибших

Не менее шести человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,5 в Андском регионе Перу. Пострадали более 30 человек, ещё 300 остались без крова. Сколько человек могли оказаться под завалами, пока неизвестно.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в двух километрах от города Сикайя в провинции Уанкайо. Очаг залегал на глубине десять километров.

Власти сообщают, что десятки зданий обрушились либо получили структурные повреждения. Пострадали также историческая церковь Сантьяго-де-Леон и бывший монастырь в Чонгос-Бахо, признанные объектом национального наследия как «архитектурная жемчужина» XVI века.

Министр обороны Перу посетил зону бедствия и оценил масштабы ущерба.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По словам главы местного управления гражданской обороны, масштаб разрушений обусловлен тем, что дома в зоне бедствия построены из саманной глины.

Перу расположено в зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца, поэтому здесь высокая сейсмическая активность.

Так, в 2007 году землетрясение магнитудой 7,9 произошло в провинции Писко в департаменте Ика. Погибло почти 600 человек.

Короткая ссылка на эту страницу: