Мужчина застрелил 6 человек из-за семейного спора в немецком Штаде

Шесть человек погибли и несколько получили ранения в результате стрельбы в немецком городе Штаде. Трагический инцидент..

Шесть человек погибли и несколько получили ранения в результате стрельбы в немецком городе Штаде. Трагический инцидент произошёл в центре социальной защиты молодёжи. Там предоставляют приют беременным женщинам и матерям с детьми.

Полиция получила вызов в 12 часов дня в понедельник. На месте происшествия правоохранители обнаружили пятерых убитых – мужчину и четырёх женщин. Шестой взрослый скончался в больнице. Все погибшие – сотрудники центра соцзащиты.

Полицейские задержали двух человек, включая стрелка. Те пытались скрыться на машине. Остановились только, когда их обстреляли, и пуля попала в шину.

Погоню видели местные жители.

[Джастин Куц, очевидец]:

«Поскольку машина находилась на некотором расстоянии, полицейские выстрелили в неё и прострелили три шины. Только это мы и увидели отсюда. Мы видели арест двух находившихся в машине людей».

Полиция предполагает, что нападение не связано ни с политикой, ни с терроризмом. Мотивом может быть спор об опеке над ребёнком. Подозреваемый стрелок – это 45-летний немец с турецкими корнями. Он приехал в приют на заранее условленную встречу и открыл огонь по людям. Откуда взял оружие, пока неизвестно. Ребёнок и его мать не пострадали, но женщину теперь допрашивает полиция.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Маттиас Бекерманн, полицейский]:

«Обстоятельства инцидента выясняют в рамках расследования. Как вы видите позади меня, на месте происшествия ведутся следственные действия с участием многочисленных сотрудников полиции».

В Штаде живут 50 000 человек. Город находится в 40 километрах от Гамбурга.

Короткая ссылка на эту страницу: