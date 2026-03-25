Столкновение самолёта и грузовика в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке могло произойти из-за сбоя системы слежения

Причиной столкновения самолёта и пожарной машины в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке стал сбой в системе обзора лётного поля. Об этом сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте, который проводит расследование смертоносной аварии.

Коммерческий самолёт Air Canada столкнулся с пожарной машиной 22 марта сразу после посадки. Погибли оба пилота, десятки человек получили ранения различной степени тяжести. В целом на борту самолёта находилось 72 пассажира и четверо членов экипажа.

Грузовик направлялся на помощь другому самолёту, сообщившему о чрезвычайной ситуации. Он пересёк взлётно-посадочную полосу всего за девять секунд до столкновения.

[Дженнифер Хоменди, глава Нац. совета по безопасности на транспорте]:

«Система ASDE-X не сработала из-за близкого расположения транспортных средств, сливающихся и разъединяющихся вблизи взлётно-посадочной полосы. Из-за этого было невозможно создать надёжную траекторию движения».

Глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди также заявила, что в грузовике не было передатчика, в отличие от аналогичных транспортных средств в других аэропортах США. Федеральное управление гражданской авиации рекомендовало аэропортам оснащать пожарные машины такими устройствами, поскольку они упрощают их отслеживание.

Она добавила, что инцидент произошёл очень быстро, и не факт, что датчик бы помог.

По её словам, в диспетчерской вышке был стандартный штат сотрудников для воскресного вечера – два диспетчера.

При этом работник, который отдал команду на посадку рейсу Air Canada, пытался найти выход на посадку для другого рейса United Airlines, пассажиры которого жаловались на неприятный запах.

Есть предположение, что он мог отвлечьс

