Иран объявил о закрытии Ормузского пролива после новых ударов США по нескольким объектам на территории страны...

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива после новых ударов США по нескольким объектам на территории страны. Высшее объединённое военное командование Ирана заявило, что под ограничения подпадают нефтяные танкеры и коммерческие суда. Кроме того, по любому судну, которое попытается пройти через пролив, может быть открыт огонь.

Рынки отреагировали немедленно. Стоимость нефти марки Brent утром 11 июня поднялась до 95 долларов 40 центов за баррель, прибавив почти 2,5%. Цена на американскую нефть WTI выросла почти на 3% – до 92 долларов 63 центов за баррель.

В то же время Центральное командование США заявило, что коммерческие суда продолжают проходить через пролив. Американские военные также отвергли сообщения иранских государственных СМИ о поражении кораблей ВМС США ракетами и беспилотниками.

Новые удары США произвели вечером 10 июня. Они последовали за взаимными атаками между Вашингтоном и Тегераном, которые начались на фоне хрупкого прекращения огня, принятого сторонами в апреле.

Между тем, Дональд Трамп написал, что в прошлом месяце отдал распоряжение американским военным выполнить секретную миссию по поддержке нефтяных танкеров и других коммерческих судов во время прохождения через Ормузский пролив. По его словам, благодаря этому через морской путь прошло более 100 миллионов баррелей нефти и более 200 коммерческих судов.

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