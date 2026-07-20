США более недели наносят удары по Ирану

США более недели продолжают ежедневные удары по Ирану. По данным Центрального командования, были поражены объекты берегового..
Дата загрузки: 2026-07-20
США более недели продолжают ежедневные удары по Ирану. По данным Центрального командования, были поражены объекты берегового военного наблюдения, системы противовоздушной обороны, склады ракет и беспилотников, а также другие военные объекты.
Кроме того, американские военные заявили об ударах по силам Корпуса стражей исламской революции, которые, по версии Вашингтона, причастны к атаке на американских военнослужащих в Иордании 17 июля.
Как сказал Дональд Трамп, удары нанесли в память о трёх американских военнослужащих. Двое из них погибли 17 июля в Иордании в результате атаки, ответственность за которую США возлагают на поддерживаемые Ираном силы. Ещё один военнослужащий погиб 18 июля на севере Ирака при контролируемом подрыве боеприпаса сбитого иранского беспилотника.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Нам очень жаль. Но эти замечательные люди, настоящие патриоты, сражались за то, чтобы у Ирана не появилось ядерного оружия. Иран понёс очень серьёзный ущерб. В военном отношении у него почти ничего не осталось. Есть немного ракет, немного беспилотников, есть кое-какие производственные возможности – совсем немного. Мы контролируем пролив, а они ничего не контролируют. Посмотрим, что будет дальше».
Число погибших американских военных с начала нынешнего этапа конфликта достигло 17, ещё более 420 получили ранения.
Короткая ссылка на эту страницу: