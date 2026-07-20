США более недели наносят удары по Ирану

США более недели продолжают ежедневные удары по Ирану. По данным Центрального командования, были поражены объекты берегового..

США более недели продолжают ежедневные удары по Ирану. По данным Центрального командования, были поражены объекты берегового военного наблюдения, системы противовоздушной обороны, склады ракет и беспилотников, а также другие военные объекты.

Кроме того, американские военные заявили об ударах по силам Корпуса стражей исламской революции, которые, по версии Вашингтона, причастны к атаке на американских военнослужащих в Иордании 17 июля.

Как сказал Дональд Трамп, удары нанесли в память о трёх американских военнослужащих. Двое из них погибли 17 июля в Иордании в результате атаки, ответственность за которую США возлагают на поддерживаемые Ираном силы. Ещё один военнослужащий погиб 18 июля на севере Ирака при контролируемом подрыве боеприпаса сбитого иранского беспилотника.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Нам очень жаль. Но эти замечательные люди, настоящие патриоты, сражались за то, чтобы у Ирана не появилось ядерного оружия. Иран понёс очень серьёзный ущерб. В военном отношении у него почти ничего не осталось. Есть немного ракет, немного беспилотников, есть кое-какие производственные возможности – совсем немного. Мы контролируем пролив, а они ничего не контролируют. Посмотрим, что будет дальше». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Число погибших американских военных с начала нынешнего этапа конфликта достигло 17, ещё более 420 получили ранения.

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