Таиланд строит «сухопутный мост» стоимостью $30 млрд в обход Малаккского пролива

Таиланд планирует построить транспортный коридор стоимостью около 30 миллиардов долларов, который соединит два морских порта по..

Таиланд планирует построить транспортный коридор стоимостью около 30 миллиардов долларов, который соединит два морских порта по суше. Проект так называемого «сухопутного моста» предполагает прокладку через полуостров железных и автомобильных дорог длиной около 90 километров.

Суда будут разгружать на побережье Сиамского залива. Затем грузы будут перевозить по суше и снова загружать на суда уже у Андаманского побережья. Такой маршрут должен стать альтернативой Малаккскому проливу.

Инициативу продвигает премьер-министр Таиланда на фоне войны в Иране и перебоев с судоходством через Ормузский пролив. Власти считают, что проект поможет снизить зависимость от ключевых морских маршрутов.

Однако жители юга страны выступают против строительства. Местное производство дуриана уже приносит значительный доход без новой инфраструктуры. А рыбаки опасаются, что новые порты и дороги повлияют на районы, где они работают.

[местный житель]:

«Если появится «сухопутный мост», я не знаю, куда мы пойдём. Место для жизни, возможно, мы найдём, но не место, где можно работать и кормить наши семьи».

Сторонники проекта считают, что он создаст новые возможности для экономики региона.

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[Манус Сукванитвичай, советник региональной торговой палаты]:

«По некоторым данным, будет создано около 200 тысяч рабочих мест. Связанные с этим компании будут развиваться».

Новый маршрут может сократить расходы на логистику почти на 30% и уменьшить время доставки грузов между Китаем и портами Южной Азии и Ближнего Востока.

Но для работы системы судоходным компаниям придётся учитывать дополнительные расходы на выгрузку, перевозку грузов по суше и повторную погрузку на другие суда.

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